Los demócratas abren nueva era

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Washington.- La histórica y contundente victoria demócrata de la víspera en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos le aseguró mayorías amplias al partido azul en ambas cámaras del Congreso, lo que complica el futuro de los republicanos de cara a la salida de Donald Trump del poder.

Con una arrolladora muestra de apoyo popular a los demócratas en estados hasta ahora considerados bastiones del partido republicano, los votantes castigaron a Trump en unos comicios vistos como un barómetro de su gestión y marcados por la inflación, el alto costo de los combustibles y la impopular guerra contra Irán.

En el Senado, los demócratas sumaron 54 escaños, por encima de los republicanos, que lograron 44. En la Cámara de Representantes, los demócratas sumaron 240 escaños, por encima de los 147 de los republicanos. Está pendiente definir aún 51 asientos.

El pronóstico del saliente gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, fue sombrío y puso en duda que sus copartidarios se recuperen de las derrotas sufridas en este ciclo.

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"Los demócratas obtendrán 55 escaños en el Senado y más de 250 en la Cámara de Representantes. Al observar el mapa del Senado y considerar un margen tan amplio en la Cámara, resulta muy poco probable que los republicanos recuperen el Congreso en 2028", escribió mandatario regional en X.

DeSantis, que ya se presentó como aspirante republicano en las presidenciales de 2024 y podría repetir en 2028, pronosticó que es posible que su partido "ni siquiera tenga opciones de controlar el Senado hasta 2032", cuando vuelvan a estar en lidia los asientos recuperados por los demócratas.

Los demócratas también recuperaron la Cámara de Representantes con una mayoría que podría alcanzar los 258 escaños, también según proyecciones de NBC, muy por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

En las contiendas por la gobernación también se hizo historia. Nevada, Georgia y Florida eligieron a los primeros políticos negros en esos cargos. Con su victoria en Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms será la primera mujer afroestadounidense en convertirse en gobernadora en la historia del país.

Texas, pintada de azul tanto en las contiendas al Senado y a la dirección estatal, eligió a su primera gobernadora latina.

La demócrata Peggy Flanagan de Minnesota será la primera senadora mujer indígena; Chris Pappas de Nuevo Hampshire se convirtió en el primer senador abiertamente gay; y Abdul El-Sayed de Michigan será el primer musulmán en servir en el Senado.