Luigi Mangione admite asesinato de Thompson
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Nueva York.- Luigi Mangione se declaró culpable el viernes de cargos federales por acoso en el caso de la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson, admitiendo tranquilamente que siguió al ejecutivo hasta una conferencia de inversionistas en 2024 y lo acribilló en una calle de la ciudad de Nueva York.
Mangione, de 28 años, dijo que fabricó un arma con la ayuda de una impresora 3D, viajó a Nueva York.
"En la mañana del 4 de diciembre de 2024, le disparé al señor Thompson en Manhattan, y murió", le dijo Mangione al tribunal federal de Manhattan.
Los fiscales planean solicitar cadena perpetua en la sentencia de Mangione, prevista para el 18 de diciembre. Cuando la jueza federal de distrito Margaret M. Garnett le preguntó si entendía que podría pasar el resto de su vida en prisión, Mangione respondió con neutralidad: "Sí".
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Graduado de la Universidad de Pensilvania y proveniente de una familia adinerada, Mangione le dijo al tribunal que persiguió a Thompson "después de años de soportar un dolor severo por una espalda rota, de sortear los obstáculos del sistema de seguros de salud y de presenciar experiencias similares de incontables personas más".
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