Machado ve transición “irreversible”

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Caracas, Ven.- La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, afirmó este jueves en su primera rueda de prensa en el país suramericano tras su regreso el pasado fin de semana que la transición política es “irreversible”, al tiempo que apostó por el éxito del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición.

Machado fue recibida en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) por cientos de estudiantes que se aglomeraron a las afueras del Aula Magna, donde la esperaban los medios de comunicación, autoridades del centro académico y dirigentes políticos de su partido Vente Venezuela (VV), y de otras organizaciones.

Los estudiantes gritaban consignas en apoyo a que la líder opositora sea la próxima presidenta de Venezuela.

La exdiputada recibió un reconocimiento por parte de la representación estudiantil de la UCAB, donde se graduó de ingeniera industrial.

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La rueda de prensa se dio poco después de una comparecencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la que defendió su agenda de transición y apuntó a unas elecciones “organizadas por una autoridad electoral renovada”, sin especificar ninguna fecha.

Machado también apostó porque el proceso de diálogo entre el chavismo y un sector opositor, liderado por la exdiputada Dinorah Figuera, tenga éxito.