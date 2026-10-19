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Macron critica disturbios

Promete castigo para quienes "buscaron derribar la República"

Por AP

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Macron critica disturbios
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      París, Fra.- El presidente francés Emmanuel Macron denunció los disturbios y saqueos que han estallado en todo el país durante protestas contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. La policía francesa arrestó al menos a 1,800 personas por los desórdenes.

      "Quienes saquearon tendrán que pagar por los daños, y quienes buscaron derribar a la República rendirán cuentas", declaró Emmanuel Macron.

      Culpó a la "violencia desenfrenada" a "elementos insurreccionales de grupos radicales de extrema izquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes" .

      Macron celebró una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno, un día después de que grupos de manifestantes enmascarados provocaron incendios y atacaran edificios públicos, incluidos ayuntamientos, en varias ciudades. El mandatario dijo que había instruido a los prefectos a trabajar con los alcaldes para proteger los edificios públicos y los negocios en las próximas semanas, incluso prohibiendo protestas cuando sea necesario.

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      En Limoges, una ciudad en el centro de Francia, las llamas envolvieron el ayuntamiento del siglo XIX, lo que provocó el derrumbe del tejado y casi destruyó el edificio.

      Cientos de manifestantes se reunieron de nuevo el domingo en la place de la République de París en medio de una fuerte presencia policial. Los agentes utilizaron gas lacrimógeno cuando las tensiones se avivaban esporádicamente con pequeños grupos de personas que intentaban prender fuego a bicicletas y botes de basura .

      "El derecho a protestar es un derecho fundamental. Sembrar deliberada y colectivamente el desorden mediante la violencia no lo es", escribió en X el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que mencionó los saqueos de cientos de negocios en ciudades incluidas París, Marsella, Lyon y Burdeos.

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