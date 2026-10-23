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Marchan, pese a las prohibiciones

Miles de jóvenes salen a las calles de París a manifestarse

Por AP

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Marchan, pese a las prohibiciones
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      París, Fra.- Miles de manifestantes salieron a las calles de París el jueves pese a las prohibiciones de protestas que se ordenaron en varias ciudades francesas tras un fin de semana de enfrentamientos y saqueos generalizados que marcó el episodio de disturbios más violento en Francia en años.

      Los organizadores de la protesta en París dijeron que un tribunal administrativo de la ciudad revocó una prohibición emitida por la policía. La prefectura de policía de París indicó previamente que la prohibición era necesaria ante el riesgo de violencia callejera después de que grupos de jóvenes encapuchados se enfrentaran a las fuerzas policiales, saquearan tiendas e incendiaran autos durante el fin de semana.

      Los manifestantes, incluidos muchos jóvenes, se reunieron pacíficamente y corearon consignas en París, en medio de una fuerte presencia policial.

      "No necesitamos gas lacrimógeno para que nuestro futuro se vea sombrío", decía una pancarta desplegada por los manifestantes.

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      Los organizadores firmaron un documento policial en el que se establecía que la protesta permanecería estática debido al riesgo de violencia.

      Se esperaban más prohibiciones en los próximos días. El presidente Emmanuel Macron declaró que esas medidas buscan proteger los centros urbanos, los comercios y los edificios públicos.

      Macron indicó que la estrategia adoptada para los próximos días es prohibir las protestas solicitadas por "individuos o grupos sin autoridad legítima".

      Las protestas de este jueves se consideraban un preludio de la gran manifestación del sábado, cuando se prevé que se sumen activistas del movimiento de los "chalecos amarillos", cuyas protestas por los precios del combustible sacudieron Francia en 2018 y 2019, así como el sindicato CGT.

      Algunas de esas protestas, incluidas marchas en Lyon, Marsella y Montpellier, también serán prohibidas, señalaron las autoridades locales. Las ciudades fuera de París se han visto duramente afectadas por los disturbios, incluida Limoges, donde un incendio casi destruyó el ayuntamiento del siglo XIX.

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