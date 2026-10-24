Melania media una tregua

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Washington.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local entre las fuerzas de Ucrania y Rusia, a partir del próximo 29 de octubre, en Oleshki, ciudad al "borde del desastre" en la línea del frente.

"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la esposa del presidente Donald Trump.

Según la Casa Blanca, la primera dama "inició conversaciones con ambos países y, en su función oficial de Intermediaria Exclusiva, logró que las partes acordaran los objetivos, los procedimientos técnicos, el calendario, los procesos y las condiciones" del cese el fuego.

"Los habitantes de Oleshki tienen un suministro eléctrico limitado, viven rodeados de carreteras minadas y sufren ataques militares frecuentes. Resultaba evidente que, sin mi intervención, habría sido imposible hacer llegar ayuda humanitaria a la ciudad o evacuar a las personas mayores", dijo la primera dama estadounidense.

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Añadió que los responsables de visitar a los habitantes de la ciudad y determinar la asistencia necesaria serán representantes "civiles, no militares, de ambos países" y precisó que "quienes deseen ser evacuados recibirán apoyo coordinado y transporte al destino que elijan".

El Kremlin confirmó un alto el fuego local con Ucrania para la evacuación de civiles desde la localidad de Oleshki.

"Los militares están trabajando para acordar los plazos de un alto el fuego en esa zona con el fin de garantizar esta misión humanitaria", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.