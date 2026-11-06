Miles de manifestantes colman calles de Francia
Al menos 448 arrestos y 53 policías heridos en las protestas
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París, Fra.- La jornada de movilizaciones y de huelga en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos se saldó, de momento, con 448 detenciones, 53 policías heridos y una ligera revisión a la baja de la participación, de los 600.000 hasta los 575.000 manifestantes, informó el Ministerio del Interior.
Asimismo, las protestas de este jueves, las más concurridas de este otoño pues, según los sindicatos, reunieron a 1,6 millones de personas en todo el país, requirieron 86 intervenciones por incendio, indicó el Ministerio de Interior, en su balance provisional a las 18 hora local.
El Gobierno francés consideró que las marchas "transcurrieron en líneas generales con normalidad", aunque señaló que "en numerosas ciudades como Rennes, Marsella, Nantes, Lyon, Burdeos, Estrasburgo, se formaron grupos de riesgo, integrados en cada ocasión por varios centenares de militantes radicales y de extrema izquierda".
Entre los incidentes destacó la quema en Estrasburgo de un gigante de cartón que representaba a un agente antidisturbios (CRS) con la inscripción ´CRS SS´ -supuestamente diseñado por alumnos de la Escuela Superior de Arte de la ciudad-, lo que llevó al prefecto a denunciar los hechos ante la justicia a petición del ministro.
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En La Courneuve (afueras de París), un individuo se enfrentó a varias personas que bloqueaban un centro escolar y apuñaló a una de ellas. El presunto agresor fue detenido y la víctima fue atendida por los servicios de emergencias sin que su vida corra peligro.
En Toulouse y en Lille se produjeron incendios parciales en instalaciones educativas.
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