Muere el senador M. Uribe Turbay

Bogotá, Col.- Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial colombiano que fue baleado en una mitin hace poco más de dos meses en un ataque que sacudió al país, falleció el lunes en el hospital, informó su esposa. Tenía 39 años.

“Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, indicó María Claudia Tarazona, la mujer de Uribe Turbay, en un mensaje en Instagram en el que confirmó su muerte. “Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”.

Uribe Turbay permaneció más de dos meses en estado sumamente grave y con pronósticos reservados tras ser intervenido quirúrgicamente de emergencia varias veces. La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá detalló en un comunicado que el precandidato murió a la 1:56 de la madrugada del lunes, sin dar más detalles.

Uribe Turbay era uno de los candidatos más críticos al actual gobierno y en octubre del año pasado había anunciado su aspiración presidencial.

El sábado 7 de junio el senador recorrió el barrio Modelia en Fontibón, una localidad del occidente de Bogotá, y se detuvo en un parque para dar un discurso sobre la salud mental y las condiciones de trabajo para la población con discapacidad. Entonces recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza.

En el lugar de los hechos fue detenido un sospechoso, un menor de 15 años cuya identidad no ha sido revelada, quien portaba una pistola Glock 9 milímetros. Luego fueron arrestadas cinco personas que habrían participado en la logística y ejecución del ataque, entregando el arma al menor.