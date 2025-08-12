Explosión en fábrica de EU; 2 muertos

Clairton, Pensilvania.- Una explosión en una planta de US Steel cerca de Pittsburgh dejó el lunes dos personas muertas y al menos otras 10 hospitalizadas, además de causar graves daños en la enorme instalación.

Un trabajador fue rescatado de los escombros horas después de que la explosión envió una columna de humo negro hacia el cielo del mediodía en el Valle del Monongahela, una región del estado que ha sido sinónimo de acero durante más de un siglo. Los Servicios de Emergencia del condado de Allegheny indicaron que un incendio se originó en la planta a las 10:51 de la mañana. Las autoridades anunciaron posteriormente la caída de una segunda persona.

La explosión, a la que siguieron varias explosiones más pequeñas, se sintió en la comunidad cercana de Clairton y las autoridades del condado advirtieron a los residentes que permanecían alejados del lugar para no obstaculizar la respuesta de los trabajadores de emergencias.

“Se sintió como un trueno”, relató Zachary Buday, un trabajador de la construcción cerca del lugar, en declaraciones a WTAE-TV. “Sacudió el andamio, se me estremeció el pecho y sacudió el edificio, y luego, cuando vimos el humo negro que salía de la siderúrgica, llegamos a la conclusión de que algo malo había pasado”.

Scott Buckiso, director de fabricación de US Steel, no dio detalles sobre los daños o las víctimas del estallido.