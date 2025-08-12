Ola de calor azota partes de Europa

París, Fra.- Una ola de calor afectó partes de Europa el lunes, elevando las temperaturas hasta 43 grados Celsius en el sur de Francia e incrementando los riesgos de incendios forestales en la región vinícola, Bulgaria sufrió incendios en su frontera sur, Hungría experimentó temperaturas récord el fin de semana e incendios provocaron evacuaciones en el noroeste de Turquía.

Los científicos dicen que Europa se está convirtiendo en el continente que se calienta más rápidamente en el mundo.

El lunes, la autoridad meteorológica nacional de Francia, Météo-France, colocó a 12 departamentos en alerta roja, la advertencia de calor más alta del país, anticipando un calor excepcional que se extiende desde la costa atlántica hasta las llanuras mediterráneas. Otros 41 departamentos estaban bajo alertas naranjas de nivel inferior, al igual que el microestado vecino de Andorra, entre Francia y España.

Al otro lado del Canal de la Mancha, la Oficina Meteorológica del Reino Unido espera que la cuarta ola de calor del verano en el país alcance su punto máximo alrededor de 33 °C. en Londres. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió una alerta amarilla de salud para adultos mayores y personas con condiciones médicas.

En Bulgaria, se esperaba que las temperaturas superaran los 40 °C (104 °F) el lunes en el pico del día, con alertas de máximo peligro de incendio en vigor.

En Turquía, un incendio forestal alimentado por altas temperaturas y fuertes vientos obligó a las autoridades a evacuar casas de vacaciones y un campus universitario ya suspender el tráfico marítimo en el noroeste del país.