Kiev y aliados buscan un diálogo con Trump

Bruselas, Bélgica.- Ucrania y sus partidarios europeos buscaron sostener conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump en un esfuerzo por proteger sus intereses de seguridad antes de su cumbre con su homólogo ruso Vladímir Putin, programada para finales de esta semana.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha sido excluido hasta ahora de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia que se realizará en Alaska el viernes, y es poco probable que los europeos sean invitados. Todos están preocupados de que Putin y Trump puedan acordar, sin la participación de Ucrania, intercambios de tierras del territorio ucraniano u otros términos que puedan favorecer a Rusia.

El canciller alemán Friedrich Merz organizó una serie de reuniones para el miércoles. Invitó a Trump, al vicepresidente estadounidense JD Vance, a Zelenskyy, al jefe de la OTAN y a varios mandatarios europeos a asistir. La cancillería indicó que las conversaciones se centrarán en “más opciones de para presionar a Rusia” así como en “preparativos para posibles negociaciones de paz y cuestiones relacionadas con reclamaciones territoriales y seguridad”.

Ucrania y sus partidarios en Europa insisten en que Trump y Putin no pueden decidir sobre intercambios de tierras a sus espaldas en la cumbre.

