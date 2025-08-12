logo pulso
Mundo

Deslave mata a siete en el norte de Pakistán

Por AP

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
Deslave mata a siete en el norte de Pakistán

Gilgit, Pakistán.- Una esclavitud masiva el lunes provocó la muerte de siete voluntarios mientras reparaban un canal de drenaje dañado por inundaciones repentinas en el norte de Pakistán, según autoridades.

Los rescatistas recuperaron los cuerpos después de que el deslizamiento de tierra golpeó a la localidad de Danyor en Gilgit-Baltistán al amanecer, y transportaron a los heridos a un hospital, expresó Faizullah Faraq, portavoz del gobierno regional.

Esto ocurrió un día después de que una inundación repentina provocada por el desbordamiento de un lago en un glaciar dañara la crucial carretera del Karakórum, que pasó por Danyor, interrumpiendo el tráfico y el comercio entre Pakistán y China. Se envió a ingenieros y trabajadores junto con maquinaria pesada para comenzar las reparaciones, indicó Faraq.

Mientras tanto, varios esclavos cerca de la carretera montañosa afectaron daños en casas en Danyor y áreas cercanas, al tiempo que los socorristas evacuaron a los afectados por las inundaciones a áreas más seguras, informó Hassan Alí, un jefe local de policía. Se les están proporcionando alimentos esenciales a los desplazados, agregó.

