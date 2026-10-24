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Muere militar en ataque en Colombia

Por AP

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Muere militar en ataque en Colombia
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      Bogotá, Col.- Dos ataques paralelos perpetrados con explosivos el viernes en el suroeste y centro-este de Colombia cobraron la vida de un infante de marina e hirieron a siete personas, incluidos civiles, informaron las autoridades.

      El infante de marina Edwin Andrés Vargas, de 23 años, falleció y otros tres militares fueron heridos en un ataque con artefactos explosivos lanzados desde un dron contra un puesto de control sobre el río Guapi, en el convulso departamento del Cauca.

      La Armada señaló en un comunicado como presunto responsable del ataque a una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogió al acuerdo de paz firmado con el Estado hace una década.

      El viernes un vehículo acondicionado con explosivos detonó en un pico del departamento de Casanare, en el centro-este de Colombia, hiriendo al menos a tres civiles, indicó la Agencia Nacional de Infraestructura.

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      La agencia reportó tres personas con lesiones leves que corresponden a dos trabajadores y un guardia de seguridad, mientras resultaron ilesas otras siete personas que estaban en el peaje San Pedro, ubicado en el municipio de Villanueva. El Instituto Nacional de Vías reportó, por su parte, cuatro personas heridas.

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