Explosión en mina de Pakistán deja 11 muertos y 31 atrapados

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Una explosión dentro de una mina de carbón en el suroeste de Pakistán mató al menos a 11 mineros el jueves y dejó atrapados a otros 31 bajo tierra mientras los rescatistas se apresuraban para llegar hasta ellos.

La explosión, al parecer provocada por una acumulación de gas metano, ocurrió en las afueras de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán, indicó el inspector gubernamental de minas Ghani Baloch.

Inicialmente fueron recuperados los cuerpos de siete mineros pero los equipos de emergencia encontraron posteriormente otros cuatro cuerpos, informaron las autoridades.

Baloch manifestó que la operación de rescate continuaría hasta que se tuviera constancia de todos los mineros atrapados, pero indicó que la cifra de muertos probablemente aumentará aún más.

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"Las posibilidades de encontrar a alguien con vida disminuyen después de explosiones de gas metano porque los niveles de oxígeno caen a cero, y los rescatistas también avanzan con cautela dentro de la mina", dijo Baloch.

El ministro de Minas y Minerales de Baluchistán, Shoaib Nosherwani, declaró que los equipos de rescate trabajaban en condiciones extremadamente difíciles. Prometió que el gobierno provincial haría todo lo posible en la respuesta en curso.

Nosherwani expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció que el gobierno provincial pagaría una compensación de 500.000 rupias paquistaníes (unos 1.800 dólares) a la familia de cada minero muerto.

Dijo que las autoridades llevarían a cabo una investigación exhaustiva sobre la causa de la explosión y revisarían las medidas de seguridad minera para ayudar a prevenir accidentes similares.

Un sindicato de trabajadores mineros del carbón indicó que sospechaba que la negligencia condujo a la explosión y pidió medidas contra los responsables. En un comunicado, la Federación Central de Trabajadores Mineros de Pakistán instó al gobierno a hacer cumplir estrictamente las normas de seguridad y tomar medidas severas contra las empresas que violen las leyes de seguridad minera.

Los accidentes mortales son comunes en la industria de la minería del carbón en Pakistán, particularmente en Baluchistán, donde muchas minas carecen de ventilación adecuada, sistemas de monitoreo de gases y otras medidas básicas de seguridad.

Los trabajadores mineros y los grupos laborales han acusado durante mucho tiempo a los propietarios de las minas de no hacer cumplir las normas de seguridad ni proporcionar equipo de protección adecuado.

A pesar de los riesgos y los bajos salarios, miles de mineros dependen de la industria del carbón para su sustento en Baluchistán, la provincia más grande pero menos desarrollada de Pakistán, donde cunden el desempleo y la pobreza .