Rusia y Ucrania intercambian ataques que dejan siete muertos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Rusia y Ucrania intercambiaron ataques durante la noche que mataron a civiles e hirieron a muchos otros en ambos bandos, informaron autoridades locales.

Los ataques rusos a gran escala con misiles contra ciudades ucranianas se han vuelto casi rutinarios en las últimas semanas, mientras Moscú aprovecha la crítica escasez de interceptores de Ucrania para los sistemas Patriot fabricados en Estados Unidos, el único arma de defensa antiaérea en su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

En los últimos ataques, drones ucranianos mataron a cinco personas e hirieron a otras dos docenas, entre ellas un niño de 4 años, en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según la administración regional.

En Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, misiles rusos impactaron un edificio de apartamentos de gran altura en el distrito Saltivskyi, donde mataron a dos personas e hirieron a 13, de acuerdo con el jefe regional, Oleh Syniehubov. Otras ocho personas resultaron heridas en el puerto ucraniano del mar Negro de Odesa después de que "decenas de misiles y drones" golpearan la ciudad y la región circundante, según el jefe de la administración local, Oleh Kiper.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha presionado durante meses a otros países, especialmente a Estados Unidos, para que envíen a Ucrania más sistemas Patriot, que se han vuelto más escasos por la guerra de Irán, al sostener que son cruciales para proteger a los civiles.

Si eso no ocurre, Zelenskyy quiere fabricar munición para los Patriot en Ucrania u obtener la aprobación del ejecutivo tecnológico Elon Musk para usar su sistema de comunicaciones satelitales Starlink para guiar ataques dentro de Rusia que puedan alcanzar sus lanzadores de misiles.

Mientras tanto, Kiev ha mantenido ataques de drones de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, así como contra el mayor minorista en línea del país, Wildberries, y otros objetivos en el interior de Rusia, lo que ha provocado una crisis de combustible.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el domingo que sus ataques nocturnos alcanzaron almacenes de drones en la región de Járkiv, así como depósitos de combustible y reservas de otro material perteneciente a las fuerzas armadas de Ucrania en el puerto de Odesa.

Indicó que sus fuerzas derribaron 153 drones ucranianos durante la noche, incluidos algunos sobre Crimea, península ocupada por Rusia, y los mares Negro y de Azov.

En la región rusa de Bélgorod, las autoridades señalaron que los ataques con drones ucranianos dañaron 29 bloques de apartamentos y cinco casas particulares, así como edificios administrativos e "instalaciones comerciales" no especificadas.

Restos de drones ucranianos también cayeron sobre dos empresas y una casa particular en la ciudad rusa de Novorossiysk, dijo el domingo el alcalde Andrey Kravchenko. No especificó cuáles eran los recintos comerciales. Las autoridades regionales dijeron más tarde que la caída de restos hirió a una persona, dañó dos viviendas privadas y reventó una ventana en un bloque de apartamentos.

En Novorossiysk se encuentra una importante terminal de combustible que conecta los campos petrolíferos de Kazajistán con mercados de todo el mundo, y que anteriormente ha sido objetivo de ataques ucranianos.

Bulgaria convoca al embajador ucraniano por incidente con dron

Por otra parte, Bulgaria convocó al embajador de Ucrania después de que un dron ingresó en el espacio aéreo búlgaro, informó el domingo la emisora pública BNT.

El dron explotó el sábado cerca de un gasoducto internacional poco después de cruzar la frontera desde Rumania. No se reportaron víctimas ni daños.

El Ministerio de Defensa de Bulgaria dijo que el dron parecía ser del tipo utilizado por las fuerzas armadas ucranianas, y que el incidente probablemente fue accidental.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, dijo que el incidente estaba siendo examinado, pero que no tuvo como objetivo deliberado a Bulgaria. Ambos países están en "estrecho contacto" para aclarar lo ocurrido, añadió.