Pakistán reafirma carácter defensivo de alianza con Arabia Saudí y Turquía

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El ministro paquistaní de Exteriores afirmó el domingo que un nuevo acuerdo de defensa que su país firmó con Arabia Saudí y Turquía no estaba dirigido contra ningún país y seguía abierto a otras naciones de la región.

El histórico Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca fue firmado el viernes por el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mientras los tres países buscan profundizar la cooperación en seguridad en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, señaló el domingo que el acuerdo era "de naturaleza puramente defensiva" y que otros países podrían sumarse si estaban dispuestos a respetar sus principios y resolver las diferencias por medios pacíficos, y añadió que el pacto reflejaba un deseo compartido de fortalecer la cooperación estratégica en materia de seguridad.

Su publicación en X se produjo un día después de que el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, afirmara de manera similar que el acuerdo no estaba dirigido contra Irán ni contra ningún otro país.

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El acuerdo estipula "que cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres estados será considerado un ataque contra todos", según comunicados difundidos por las tres partes. Dar indicó en su publicación que esa estipulación era coherente con el derecho de legítima defensa individual y colectiva conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Pakistán, sostuvo, seguiría trabajando con países de toda la región para lograr una paz y estabilidad duraderas.

"El Acuerdo de La Meca no anula ni sustituye ningún acuerdo bilateral o multilateral existente entre estos países, o con otros países u organizaciones", escribió.

Sus declaraciones se produjeron tras una noche de celebraciones públicas por el acuerdo. Monumentos emblemáticos en la capital de Pakistán, Islamabad, y en ciudades saudíes fueron iluminados con los colores de las banderas de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán.

Los tres países aportan capacidades importantes, aunque diferentes, al arreglo. Pakistán cuenta con amplia experiencia militar y es el único país del mundo musulmán con armas nucleares; Arabia Saudí aporta considerables recursos económicos e influencia regional; y Turquía, miembro de la OTAN, tiene un gran ejército y una industria de defensa nacional cada vez más sofisticada.

En Islamabad, analistas de defensa advirtieron que no debía considerarse el acuerdo como equivalente a la OTAN, pese a su disposición de defensa colectiva. Abdullah Khan, analista de defensa radicado en Islamabad, afirmó que, aunque el acuerdo se firmó durante un periodo de mayores tensiones regionales, no debería interpretarse como dirigido contra Irán u otro país.

Pakistán y Arabia Saudí han mantenido estrechos vínculos militares durante décadas y firmaron un acuerdo separado de defensa mutua en septiembre de 2025. Pakistán y Turquía también han ampliado la cooperación militar y en la industria de defensa en los últimos años.