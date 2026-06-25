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Seguridad

Patrulla choca contra camión; hay dos policías heridos

La unidad presuntamente participaba en una persecución cuando ocurrió el accidente en la Intersección de los Bulevares

Por Huasteca Hoy

Junio 25, 2026 07:53 a.m.
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Patrulla choca contra camión; hay dos policías heridos
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      CIUDAD VALLES.- Dos elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal resultaron lesionados la madrugada de este jueves, luego de que la patrulla en la que viajaban se impactó contra un camión torton en la Intersección de los Bulevares.

      El accidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana en el cruce del bulevar México-Laredo y el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura del fraccionamiento Norte Residencial.

      De acuerdo con la información disponible, los oficiales circulaban a bordo de la patrulla 2086 y presuntamente participaban en la persecución de un vehículo. Al llegar al crucero, un camión torton se atravesó en su trayectoria, por lo que el conductor de la unidad oficial no logró detenerse y se produjo el impacto.

      Tras la colisión, la patrulla salió de los carriles de circulación, subió a la banqueta y terminó estrellándose contra un muro de concreto.

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      Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) brindaron atención a los dos policías lesionados. Uno de ellos, identificado como Néstor Daniel "N", fue trasladado a un hospital particular para recibir atención médica, mientras que el otro permaneció en el lugar.

      Elementos de la misma corporación acudieron para resguardar la zona y tomar conocimiento del percance, en tanto se realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

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