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Oeste de EU sufre por inundaciones

Por AP

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Oeste de EU sufre por inundaciones
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      Fort Collins, Colorado.- Algunos habitantes fueron rescatados desde los techos de sus casas debido a las intensas inundaciones que afectaron el oeste de Estados Unidos el viernes, mientras que otros recibieron órdenes de ir a zonas más altas o refugiarse donde están hasta que las aguas cedan.

      Las aguas negaron decenas de viviendas en Utah mientras tornados arrancaron techos, derribaron árboles sobre casas y tumbaron líneas eléctricas en Arizona. Al menos una persona resultó herida.

      Un número desconocido de personas fue rescatado en balsas, helicópteros y vehículos anfibios de la Guardia de Nuevo México, informó el portavoz del condado de San Juan, Devin Neeley.

      "Estamos sacando a la gente de los techos y sacando a personas de casas que tienen 1-1,5 metros de agua dentro, y viene más agua".

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      Agregó que el cielo se estaba despejando, pero los ríos seguían creciendo y ya se habían superado los picos previstos.

      A unas 600 viviendas se les indicó evacuar en Farmington, donde se cerraron áreas a lo largo del río San Juan, informó la portavoz de la ciudad, Gina Intoppa.

      Farmington es la ciudad más grande de la región apodada "Four Corners" ("Cuatro Esquinas"), el único lugar en EU donde confluyen cuatro estados: Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah.

      En el sur de Colorado, las inundaciones fueron incluso peores de lo previsto y alcanzaron 1 metro.

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