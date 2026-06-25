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OIEA visitará centros iraníes

La agencia de energía atómica dice que hará inspecciones en Irán, que por su parte lo desmiente

Por AP

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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OIEA visitará centros iraníes
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      Tokio, Japón.- El jefe de la agencia nuclear de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, indicó que sus inspectores visitarán instalaciones iraníes de enriquecimiento nuclear como parte del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Pero un diplomático iraní insistió en que cualquier visita de ese tipo sólo se produciría después de un acuerdo definitivo.

      Los comentarios hicieron eco de declaraciones contradictorias sobre inspecciones nucleares hechas un día antes por Estados Unidos e Irán. En la semana posterior a que los dos países firmaron el acuerdo, sus líderes han discrepado repetidamente en público sobre lo que ese documento realmente significa.

      Mediante la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán acordaron un período de 60 días para concretar detalles. Hasta que eso suceda, lo cual tendrá lugar en conversaciones privadas, los líderes de ambos países también seguirán negociando en público, aumentando los riesgos de descarrilar el incómodo alto el fuego en la región.

      El comentario de Grossi fue el más firme hasta ahora por parte de la agencia de Naciones Unidas, que es considerado clave para determinar el estado de las reservas nucleares de Irán.

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      "Puedo entender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que me gustaría recordarles y llamar su atención es que ha habido un Memorando de Entendimiento, firmado por ambos presidentes", dijo en la central nuclear Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami.

      El acuerdo "establece explícitamente que las actividades nucleares que se van a llevar a cabo con respecto a las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por la OIEA —en todos los términos", afirmó.

      "Obviamente, para hacer eso, tendremos que inspeccionar", dijo Grossi. "El que esto sucede pasado mañana o en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Esto va a ocurrir".

      El acuerdo prevé que el uranio de Irán sea "rebajado" con respecto a los niveles altamente enriquecidos.

      Kazem Gharibabadi, un viceministro de Exteriores iraní,  arremetió contra Grossi tras sus comentarios, diciendo que Teherán no se reunió con él mientras estaba en Suiza.

      "No se puede impulsar la política de ´agitar y apoderarse´ con bombo mediático".

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