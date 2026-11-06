Ola de falsas amenazas en Europa afecta vuelos

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Berlín, Ale.- Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a al menos 25 vuelos entre países europeos, entre ellos España, algunos de los cuales tuvieron que ser desviados, lo que ha llevado a la Comisión Europea (CE) a activar un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros de la UE.

Después de que ya el martes varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad en diferentes ciudades europeas, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió este jueves una comunicación de amenaza de explosivos, que afectaron a tres vuelos, uno de salida a París, otro procedente de Roma y un tercero desde Milán, Italia.

Tras recibir estas amenazas contra dos aeronaves de Iberia y una de Air Europa se constituyó un comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una vez realizadas las comprobaciones pertinentes "se dieron por descartadas".

Otros países de destino u origen de vuelos de diferentes aerolíneas europeas fueron Francia, Bélgica, Austria, Polonia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Finlandia, Serbia y Rumanía, con Italia, la República Checa y Bulgaria entre los más afectados.

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En uno de los primeros casos de los que hubo constancia, un avión que cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado dpor una alerta de bomba.