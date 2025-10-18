Ordenan liberación del hijo de Gadafi

Beirut, Líbano.- Un juez libanés ordenó el viernes la puesta en libertad del hijo del fallecido líder libio Moammar Gadhafi con la condición de que pague una fianza de 11 millones de dólares.

Hannibal Gadhafi lleva una década encarcelado sin cargos en el Líbano.

La esperada liberación se produce después de que sus abogados dijeran que había enfermado en su celda de la comisaría central de Beirut. Libia solicitó formalmente su liberación en 2023 alegando el deterioro de su salud tras iniciar una huelga de hambre para protestar por su detención sin juicio.

El viernes, autoridades judiciales dijeron que fue trasladado al Palacio de Justicia de la capital libanesa, donde el juez Zaher Hamadeh lo interrogó y ordenó su liberación una vez que se abone la fianza. Otra condición para su liberación es que no pueda salir del país durante dos meses. Después de la sesión, Gadafi fue llevado de regreso a la celda.

Autoridades judiciales de Beirut dijeron que el equipo de defensa de Gadhafi presentó una demanda contra el estado libanés en Ginebra para ser detenido sin juicio, y agregaron que se espera que el caso se discuta en Suiza.

Uno de los abogados de Gadafi, Charbel Milad al-Khoury, dijo a The Associated Press que el acusado no tiene el dinero ni acceso a cuentas para pagar la fianza. Agregó que el equipo de defensa planea presentar una apelación el lunes sobre la fianza de 11 millones de dólares y pedir que sea abolida.