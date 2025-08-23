Padre de Turbay asume candidatura

Bogotá, Col.- El padre del precandidato presidencial colombiano y senador asesinado Miguel Uribe Turbay fue anunciado el viernes como el nuevo precandidato del partido Centro Democrático, asumiendo el lugar de su hijo, quien fue atacado a tiros en junio cuando ofrecía un discurso de campaña.

El Centro Democrático detalló en un comunicado que Miguel Uribe Londoño —padre del político asesinado— fue escogido por su familia para entrar en la contienda electoral y continuar el legado político. El senador fallecido era uno de los más notables opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

El ataque a tiros a Uribe Turbay, de 39 años, conmocionó al país que hace tres décadas no reportaba el asesinato de un aspirante presidencial, recordando la época de los magnicidios y el asesinato de los cárteles de la droga en las décadas de 1980 y 1990.

El día de su entierro, su padre indicó que delegaba la decisión sobre el legado político de su hijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez —sin parentesco—, quien es el líder del Centro Democrático.

“Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos”, aseguró el padre durante las honras fúnebres.