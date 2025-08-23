logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Padre de Turbay asume candidatura

Por AP

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Padre de Turbay asume candidatura

Bogotá, Col.- El padre del precandidato presidencial colombiano y senador asesinado Miguel Uribe Turbay fue anunciado el viernes como el nuevo precandidato del partido Centro Democrático, asumiendo el lugar de su hijo, quien fue atacado a tiros en junio cuando ofrecía un discurso de campaña.

El Centro Democrático detalló en un comunicado que Miguel Uribe Londoño —padre del político asesinado— fue escogido por su familia para entrar en la contienda electoral y continuar el legado político. El senador fallecido era uno de los más notables opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

El ataque a tiros a Uribe Turbay, de 39 años, conmocionó al país que hace tres décadas no reportaba el asesinato de un aspirante presidencial, recordando la época de los magnicidios y el asesinato de los cárteles de la droga en las décadas de 1980 y 1990.

El día de su entierro, su padre indicó que delegaba la decisión sobre el legado político de su hijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez —sin parentesco—, quien es el líder del Centro Democrático.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos”, aseguró el padre durante las honras fúnebres.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“Ciudad de Gaza sería destruida”
“Ciudad de Gaza sería destruida”

“Ciudad de Gaza sería destruida”

SLP

AP

Israel advierte a Hamás que acepte las condiciones

Vuelca en NY autobús con turistas; 5 muertos
Vuelca en NY autobús con turistas; 5 muertos

Vuelca en NY autobús con turistas; 5 muertos

SLP

AP

Tropas de GN en DC portarán armas
Tropas de GN en DC portarán armas

Tropas de GN en DC portarán armas

SLP

AP

Gaza vive una catástrofe: ONU
Gaza vive una catástrofe: ONU

Gaza vive una catástrofe: ONU

SLP

EFE

Se declara oficialmente lo que ya se conocía, la situación de hambruna en la Franja de Gaza