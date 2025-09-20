logo pulso
Pakistán dará apoyo nuclear a Arabia

Por AP

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
Pakistán dará apoyo nuclear a Arabia

DUBÁI, EÁU.- El ministro de Defensa de Pakistán afirmó que su programa nuclear “estará a disposición” de Arabia Saudí si fuera necesario en virtud del nuevo pacto de defensa entre ambos países, en el primer reconocimiento específico de que Islamabad ha situado a Riad bajo el paraguas de sus armas nucleares.

Las declaraciones de Khawaja Mohammad Asif subrayaron la importancia del pacto alcanzado esta semana entre Pakistán y Arabia Saudita, que han mantenido lazos militares durante décadas.

Algunos analistas consideran que esta medida es una señal para Israel, considerada desde hace tiempo como el único país de Oriente Medio con armas nucleares. Se produce luego del ataque israelí de la semana pasada contra líderes de Hamás en Qatar, que dejó seis muertos y generó nuevas preocupaciones entre las naciones árabes del golfo Pérsico sobre su seguridad en plena guerra entre Israel y Hamás, que ha devastado la Franja de Gaza y puesto a la región en vilo.

programa nuclear

Asif hizo los comentarios durante una entrevista con Geo TV, cuando respondió a una pregunta sobre si “la disuasión de que Pakistán obtiene de las armas nucleares” estará a disposición de Arabia Saudí.

