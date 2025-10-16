logo pulso
Pakistán y Afganistán acuerdan alto al fuego

Por AP

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Pakistán y Afganistán acuerdan alto al fuego

Islamabad.- Pakistán dijo el miércoles que acordó un alto el fuego de 48 horas con Afganistán tras días de violencia que han dejado decenas de muertos en ambos lados de la frontera.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo que el alto el fuego fue una solicitud de Afganistán.

Momentos después, el portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que la tregua fue una “insistencia” del lado paquistaní. Su publicación en redes sociales en X no mencionó un plazo de 48 horas. Todas las fuerzas afganas han sido instruidas para observar el alto el fuego “siempre que nadie lo viole”, añadió Mujahid.

Pakistán acusa a Afganistán de albergar grupos armados, una acusación que rechazan a los gobernantes talibanes del país. Islamabad está lidiando con ataques milicianos que han aumentado desde 2021, cuando los talibanes tomaron el poder.

Las fuerzas paquistaníes dijeron que habían repelido asaltos “no provocados”, pero negaron haber atacado a civiles después de que el gobierno talibán dijo que más de una docena de civiles afganos murieron y más de 100 resultaron heridos cuando Pakistán atacó sitios en un área fronteriza de la provincia sureña de Kandahar en Afganistán.

