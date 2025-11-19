Palestinos apuñalan y matan a un israelí

JERUSALÉN.- Atacantes palestinos mataron a puñaladas a un israelí e hirieron a tres más en la Cisjordania ocupada antes de ser abatidos por tropas en la última violencia que sacude el territorio ocupado, informó el ejército israelí.

El ataque sigue a una serie de violencia de colonos contra palestinos en toda Cisjordania. Funcionarios, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, han advertido que ese tipo de episodios de violencia podrían socavar la frágil tregua en Gaza.

La violencia se produjo un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el plan del presidente estadounidense Donald Trump de proveer protección y gobernar Gaza.

Hamás rechazó el plan mientras otros países mostraron entusiasmo y disposición para ayudar a implementarlo.

Estalla la violencia en Cisjordania

El Ejército israelí declaró que el apuñalamiento tuvo lugar en el cruce de Gush Etzion, al sur de Jerusalén, un sitio de muchos ataques anteriores por milicianos palestinos.

Los servicios de emergencia de Israel informaron que un hombre de 71 años murió a causa de heridas de arma blanca en el lugar. Otros tres fueron hospitalizados, incluida una mujer en estado grave y un adolescente en estado moderado.

El ejército indicó que sus soldados abrieron fuego, matando a dos atacantes palestinos.

El Ministerio de Salud palestino los identificó más tarde como dos jóvenes de 18 años de la zona de Hebrón.

Yaron Rosenthal, jefe del consejo regional en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, exigió a Israel responder al ataque y proporcionar más apoyo para los asentamientos israelíes del área.

“El terrorismo se alimenta de la esperanza de un Estado”, señaló, conectando la violencia con los esfuerzos por crear un Estado palestino.

Hamás no se atribuyó el ataque, pero en un comunicado lo calificó como “una respuesta normal a los intentos de la ocupación de liquidar la causa palestina”, prometiendo que la agresión israelí no quedaría sin respuesta.

En otro lugar de Cisjordania el martes, el jefe de la oficina local de la red de noticias Al Jazeera, Walid al-Omari, sostuvo que las fuerzas israelíes dispararon al camarógrafo Fady Yasmeen en ambas piernas mientras cubría una protesta en la ciudad de Tulkarem. El ejército no respondió a una solicitud de comentarios, tras el incidente.