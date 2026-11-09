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Trabajadores MAC INE rechazan aumento salarial y convocan protesta

Vocero Edgar Fernández denuncia amenazas a compañeros en varios estados y llama a unidad en protesta pacífica.

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 07:34 a.m.
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Trabajadores MAC INE rechazan aumento salarial y convocan protesta
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      Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron la propuesta de aumento salarial del 6% y anunciaron una movilización para mañana en punto de las 10:00 horas a las afueras de las instalaciones del instituto.

      Rechazo y convocatoria a movilización

      En ese sentido, Edgar Fernández, vocero de los trabajadores de los MAC, expresó que "me disculpé el Consejo General del INE, pero esto es una burla hacia nosotros. No es posible que el 6%, son $350 pesos a la quincena. No es nada, son unas migajas y ahorita nosotros no estamos migajeando".

      "Los espero mañana a las 10:00 horas enfrente del Consejo General. Nos vamos a dar un tremendo abrazo, nos vamos a saludar y nos vamos a conocer, pero también vamos a hacer historia en esta institución", dijo.

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      Llamado a la unidad y denuncia de amenazas

      "Esto es una lucha de los MAC para los MAC, pero que se nos anuncie un aumento de 6% es una migaja increíble (...) Hago un llamado a no caer en provocaciones, esto es un movimiento pacífico, respetuoso tanto con la ciudadanía como con las autoridades. No somos un grupo de choque, no somos infiltrados de ningún partido, únicamente somos trabajadores que estamos hartos de la explotación laboral", agregó.

      Adicionalmente, Fernández llamó a sus compañeros de diversas entidades de la República a unirse al movimiento y aseguró que algunos han sido amenazados, "tengo en lista todos los estados que están amenazados. Compañero de Querétaro, Yucatán, Puebla, Colima y Chihuahua".

      Ante ello, sostuvo que "está expresamente que no puede haber represión, no hay manera. Dejen la tibieza a un lado (...) Todos, así nos llevemos de la greña o nos llevemos muy bien, somos parte de los MAC y todos sufrimos lo mismo. Esta también en su lucha. Todos somos uno mañana".

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