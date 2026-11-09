¿Maullidos nocturnos?; descubre por qué tu gato te llama

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- La presencia de maullidos persistentes durante la noche es un motivo frecuente de preocupación entre los dueños de felinos domésticos. Aunque es común asumir que estos animales son estrictamente nocturnos, los especialistas en comportamiento felino aclaran que se trata de especies crepusculares (alcanzan sus picos de actividad al anochecer y al amanecer).

Comportamiento crepuscular y causas del maullido nocturno

La interrupción constante del sueño en el hogar puede responder tanto a una búsqueda de atención o falta de estimulación durante el día, como a alteraciones de salud subyacentes.

De acuerdo con información del portal especializado Purina en su guía sobre salud felina, identificar el origen del maullido resulta crucial para implementar medidas correctivas sin ignorar posibles llamados de auxilio de la mascota.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Existen seis razones principales que explican este comportamiento en los felinos. En primer lugar, la naturaleza crepuscular en felinos jóvenes estimula el instinto de cazar mientras los tutores duermen. Asimismo, el aburrimiento y la falta de enriquecimiento ambiental generan vocalizaciones por la noche al no consumir su energía durante la jornada.

De igual forma, en animales no esterilizados, los chillidos nocturnos corresponden al proceso natural de búsqueda de pareja para el apareamiento. En el caso de felinos que están acostumbrados a salir a la calle, el encierro nocturno provoca frustración o estrés por sentirse atrapados.

Diagnóstico veterinario y manejo ambiental para maullidos nocturnos

Por otro lado, existen causas clínicas que exigen valoración profesional. Según datos del portal de Purina sobre bienestar felino, el maullido nocturno recurrente constituye un síntoma directo de condiciones médicas como el hipertiroidismo o la enfermedad renal crónica.

Adicionalmente, los gatos en edad avanzada sufren desorientación cerebral debido al Síndrome de Disfunción Cognitiva (SDC) (condición equivalente a la demencia en seres humanos), lo cual altera sus ciclos de sueño y genera llanto en la oscuridad.

Para solucionar este hábito, la primera recomendación consiste en realizar una evaluación veterinaria integral que descarte afecciones físicas o cognitivas. Si el felino cuenta con un diagnóstico de salud óptimo, existen pautas de manejo ambiental que reducen la actividad nocturna:

- Implementar sesiones de juego interactivo antes de ir a dormir para canalizar el exceso de energía física y mental.

- Verificar que el recipiente de agua limpia y el alimento seco contengan raciones adecuadas para la noche.

- Mantener la caja de arena completamente limpia antes de acostarse, dado que los gatos rechazan los areneros sucios.

- Brindar atención y mimos durante la tarde para satisfacer su necesidad de contacto afectivo antes del descanso.

- Evitar reaccionar ante maullidos orientados a llamar la atención (siempre que se haya descartado dolor o enfermedad).

- Eliminar estímulos externos en las ventanas (como luces automáticas) que desvelen al animal debido a su sueño ligero.