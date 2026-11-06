Paraguay vive crisis política

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Asunción, Par.- El Senado de Paraguay concluyó el jueves la etapa acusatoria del juicio político al presidente Santiago Peña por presunto conflicto de intereses e irregularidades tras la caída de un importante banco digital vinculado a su gobierno que dejó bloqueados los ahorros de millones de personas y desató una oleada de protestas en las calles.

Los senadores reanudarán el proceso que podría llevar a la destitución del mandatario en la mañana del viernes, cuando Peña deberá presentar su defensa ante la cámara alta.

En tanto, el Fiscal General ordenó tres investigaciones penales por la crisis del Banco Ueno que incluyen denuncias contra Peña y a otros funcionarios.

Para destituir formalmente al presidente se requieren dos tercios de los votos de la cámara alta. Si es hallado culpable, Peña perdería su elegibilidad para convertirse en senador vitalicio —como lo establece la Constitución para los expresidentes— y la inmunidad parlamentaria. Esto permitiría que avance su procesamiento penal en caso de que el fiscal Emiliano Rolón Fernández presente cargos en su contra.

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Mientras la Cámara de Diputados debatía el juicio político, Peña declaró en un video en X que renunciaba a la presidencia en aras de la estabilidad y para preservar las instituciones democráticas.

Peña , quien hasta el año pasado poseía una participación en una empresa vinculada a Ueno Bank, evitó asumir la responsabilidad por la crisis que ha dejado a millones de depositantes, jubilados y trabajadores en una situación desesperada, tratando de recuperar sus ahorros bloqueados y sus salarios impagos. "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí", sostuvo.

Ambas cámaras parlamentarias declinaron aceptar la renuncia de Peña y el Senado decidió en cambio seguir adelante con el juicio político.

Peña adelantó en su cuenta en X que se presentará ante el Senado "y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución ya las instituciones de la república".

Manifestantes

en las calles

Aún con sus uniformes de puestos de Ueno, varios empleados jóvenes quemaron sus tarjetas de crédito y lanzaron insultos contra Peña el jueves frente al Ministerio de Trabajo y exigieron el pago de indemnizaciones y salarios adeudados. Muchos prometieron continuar con las protestas hasta que los legisladores completen el proceso de juicio político en su contra.

El Ministerio de Trabajo estima que el colapso ha afectado cerca de 7.000 empleos, tanto directos como indirectos, en el banco y sus empresas vinculadas.

El cese de funciones del Ueno Bank generó una ola de pánico entre los paraguayos, que salieron a las calles de Asunción en diversas manifestaciones espontáneas. En algunas protestas se registraron incidentes entre los manifestantes y la policía que dejaron al menos un herido.

"Este es un atropello nuevamente a la ciudadanía honesta, trabajador, que tiene (en Ueno Bank) sus pequeños fondos, fruto de su trabajo de años", señaló el manifestante Belarmino Balbuena, visiblemente molesto.