Parte flotilla humanitaria

Barcelona, Esp.- Unos veinte barcos han zarpado este domingo del Puerto de Barcelona, noreste de España, con el difícil objetivo de romper el asedio a Gaza, ya que la respuesta de Israel a estas iniciativas suele ser bloquearlas en el mar antes de llegar, pero los promotores de la Global Sumud Flotilla prometen hacer honor a su nombre: ‘sumud’, firmeza y perseverancia en árabe.

Así lo han reivindicado los organizadores de la escuadrilla y las personas que se han enrolado a las embarcaciones, tanto este domingo, en las horas previas a su salida, como durante todo el fin de semana, en las actividades que se han organizado en el barcelonés Moll de la Fusta para despedir a la misión solidaria.

“Creemos que romperemos el asedio”, ha sentenciado un miembro de la organización de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila, frente a las 5,000 personas que se congregaron para ver salir las embarcaciones.

Una de las 300 personas que se han enrolado en esta misión humanitaria es la activista sueca Greta Thunberg, que ha apelado a la “resistencia” de la ciudadanía ante el “fracaso” de los gobiernos con el “genocidio” perpetrado por Israel en Gaza.

En la misma embarcación viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha recordado que la capital catalana fue “la primera ciudad europea en romper relaciones con Israel”.

“Docenas” de embarcaciones el 4 de septiembre confluirán con barcos salidos de otras zonas del Mediterráneo, como Italia o Túnez.

Desde entonces, la Global Sumud Flotilla, que cuenta con la participación de 44 países, ha recibido muestras de apoyo del activismo social de Barcelona y de otras partes del Estado español, así como de actores y actrices de renombre internacional, como la estadounidense Susan Sarandon o el irlandés Liam Cunningham, presente en el Moll de la Fusta.

Con las embarcaciones a su espalda y acompañada de la organización de la Global Sumud Flotilla, Thunberg ha advertido de que, si el gobierno de Benjamín Netanyahu “decide una vez más violar las leyes internacionales” e impide la llegada de ayuda humanitaria en Gaza con la escuadrilla, “el plan B es volver siendo aún más”.

“Tan simple como esto. Nuestro objetivo es muy claro: queremos zarpar con docenas de barcos con ayuda humanitaria, para romper el asedio ilegal y inhumano de Israel (...) y entregar aún más ayuda”, ha reiterado.