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Partido de Keiko gana Senado en Perú

Por AP

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Partido de Keiko gana Senado en Perú
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      LIMA.- El partido conservador Fuerza Popular, liderado por la presidenta electa Keiko Fujimori, alcanzó el domingo la presidencia del Senado de Perú en alianza con un partido de línea conservadora, lo que allana el camino para el gobierno entrante.

      Miguel Torres fue electo presidente de la cámara alta con 30 votos de respaldo —de un total de 60 senadores— en alianza con el partido Renovación Popular, también de derecha, y cuyo militante Alejandro Muñante obtuvo la primera vicepresidencia. Otros 29 legisladores de oposición votaron en contra, y un voto fue anulado.

      Tras reinstaurar el sistema bicameral luego de más de tres décadas, el Congreso define a sus autoridades, dos días antes de la toma de posesión de Fujimori para el período 2026-2031. La cámara baja, integrada por 130 diputados, elegirá a sus autoridades en las próximas horas.

      "El retorno del Senado representa mucho más que una modificación en la estructura del Congreso, representa una oportunidad para elevar la calidad de nuestras decisiones", afirmó Torres en su toma de juramento. Se busca un Estado "más prudente" y recobrar la confianza de los ciudadanos, añadió.

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      El nuevo Congreso bicameral tiene el desafío de superar la crisis de gobernabilidad que ha primado en el país andino y que ha visto últimamente pasar a ocho mandatarios en la década. 

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