Nueva línea de negociación entre EU e Irán
Pakistán y Qatar facilitan las negociaciones técnicas que continuarán durante la semana
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Irán y Estados Unidos acordaron establecer un canal de comunicación para evitar incidentes y garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz; así lo anunciaron los mediadores, Pakistán y Qatar, en un comunicado conjunto.
Acuerdo para canal de comunicación en Ormuz
Asimismo, Irán y Estados Unidos acordaron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, dijeron los mediadores, y subrayaron que las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana.
Célula de gestión para cese de operaciones en Líbano
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Teherán y Washington decidieron establecer una célula de gestión de conflictos con el Líbano para detener las operaciones militares. "Las partes acordaron establecer una célula de gestión de conflictos, integrada por las propias partes y la República Libanesa, con la facilitación de mediadores, para garantizar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano" reza el comunicado de los mediadores.
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