Tres militares heridos por mina en Tailandia

Bangkok, Tailandia.- Tres soldados tailandeses resultaron heridos el sábado cuando uno de ellos pisó una mina terrestre durante el patrullaje en una zona a lo largo de la frontera con Camboya, según informó el ejército de Tailandia.

El incidente ocurrió apenas dos días después de que ambos países reafirmaron su adhesión a un alto el fuego para poner fin a un breve conflicto armado.

El comunicado del ejército indicó que el incidente se registró en la provincia tailandesa de Sisaket y “demuestra claramente a la sociedad tanto nacional como internacional que el uso de armas ocultas en las áreas fronterizas sigue existiendo, constituyendo una clara violación del Tratado de Ottawa por parte de Camboya”.

El Tratado de Ottawa, también llamado Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, es un acuerdo internacional que prohíbe el uso de estas armas, y tanto Tailandia como Camboya se han comprometido con él.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia afirmó que el incidente confirmó los hallazgos del ejército tailandés “de que se están colocando nuevas minas terrestres en flagrante violación del derecho internacional”. También señaló que este fue el tercer incidente de este tipo en menos de un mes.

Cinco días de conflicto armado estallaron el mes pasado, causando la muerte de decenas de personas en ambos lados, incluidos civiles, y desplazando a más de 260.000 personas. Los enfrentamientos comenzaron un día después de que cinco soldados tailandeses resultaran heridos cuando uno de ellos activó una mina antipersonal.