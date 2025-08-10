Israel enfrenta condena global

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- La condena internacional crecía el sábado por la decisión de Israel de tomar militarmente Ciudad de Gaza, mientras millas de israelíes se manifestaban en lo que los medios locales llamaron una de las mayores protestas antigubernamentales de los últimos meses tras 22 meses de guerra.

Los esfuerzos de alto el fuego parecieron reactivarse con el anuncio de Israel. Se esperaba que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reuniera con el primer ministro de Qatar en España para discutir una nueva propuesta para poner fin a la guerra.

Los mediadores Egipto y Qatar están preparando un nuevo marco de alto el fuego que incluiría la liberación de todos los rehenes —vivos y muertos— de una sola vez a cambio del fin de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes, dijeron dos funcionarios árabes a The Associated Press.

Además, funcionarios de salud dijeron que 20 palestinos que buscaban ayuda fueron asesinados a tiros el sábado, y 11 adultos murieron por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas. Las nuevas críticas a Israel han llegado acompañadas de súplicas para permitir que lleguen muchos más alimentos a las personas en el enclave sitiado.

“Cerrar el país”

Las familias de los rehenes se estaban movilizando nuevamente para presionar al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ante nuevos temores sobre los 50 rehenes restantes, de los cuales se cree que 20 están vivos y padeciendo.

“Los vivos serán asesinados y los caídos se perderán para siempre” si la ofensiva sigue adelante, dijo Einav Zangauker, cuyo hijo Matan está retenido en Gaza.

Zangauker hizo un llamado a los israelíes, incluida la poderosa unión laboral Histadrut, para “ayudarnos a salvar a los rehenes, a los soldados y al Estado de Israel” y pareció pedir una huelga general: “Cierren el país”.

Una declaración conjunta de nueve países, incluidos Alemania, Gran Bretaña, Francia y Canadá, dijo que “rechazan firmemente” la decisión de Israel de llevar a cabo la operación militar a gran escala, afirmando que empeorará la “situación catastrófica humanitaria”, pondrá en peligro a los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo. Dijeron que cualquier intento de anexión o asentamiento en Gaza viola el derecho internacional.

Una declaración separada de más de 20 países, incluidos los mediadores del alto fuego Egipto y Qatar junto con Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, calificó la decisión de Israel como una “escalada peligrosa e inaceptable”. Mientras tanto, Rusia dijo que el plan de Israel agravará la “ya situación extremadamente dramática” en Gaza.

El Consejo de Seguridad de la ONU tendrá una reunión de emergencia el domingo. Alemania ha dicho que no autorizará ninguna exportación de equipo militar a Israel que pueda ser utilizado en Gaza, hasta nuevo aviso.