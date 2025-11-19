logo pulso
DIEGO INICIA SU FE

DIEGO INICIA SU FE

Preparan gran ofensiva de inmigración en NO

Por AP

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
Preparan gran ofensiva de inmigración en NO

NUEVA ORLEANS.- Alrededor de 250 agentes federales fronterizos serán desplegados en Nueva Orleans en las próximas semanas para una ofensiva de inmigración de dos meses denominada “Swamp Sweep” (“Barrido en el pantano”) cuyo objetivo es arrestar a unas 5.000 personas en el sureste de Luisiana y Mississippi, según documentos obtenidos por The Associated Press y tres personas familiarizadas con la operación.

El despliegue, cuyo inicio formal está previsto para el 1 de diciembre, es la más reciente escalada en una serie de ofensivas rápidas de inmigración que se desarrollan a escala nacional, desde Chicago hasta Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, mientras el gobierno del presidente Donald Trump toma medidas agresivas para cumplir su promesa de campaña.

La operación se desarrolla en el terreno del gobernador republicano Jeff Landry, ha transformado la política estatal para que se alinee con la agenda de aplicación de la ley de la Casa Blanca. Sin embargo, como se ha visto en otras ciudades liberales situadas en estados gobernados por republicanos, el aumento de la presencia federal en labores de aplicación de la ley podría provocar un choque con las autoridades liberales Nueva Orleans.

