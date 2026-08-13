Nay Salvatori reaparece tras polémica por discriminación a adultos mayores

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Nayeli Salvatori volvió a hablar públicamente después de la polémica que provocaron los comentarios realizados en su podcast "DesCasadas", donde se hicieron burlas y expresiones consideradas discriminatorias hacia los adultos mayores.

Polémica de Nayeli Salvatori y suspensión partidista

Tras el escándalo, la diputada local de Puebla se alejó de las redes, terminó el programa y Morena suspendió cautelarmente sus derechos partidistas.

Ante ello, la también conductora contó cómo ha vivido los últimos días y reconoció que el rechazo que recibió en internet terminó convirtiéndose, según sus palabras, en una etapa de reflexión y aprendizaje.

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Después de permanecer alejada de las redes, la "Señora de Las Lomas" -como es conocida- reapareció en Instagram con un video en el que habló de lo ocurrido y de las consecuencias que tuvo para ella.

Impacto personal y amenazas recibidas

La legisladora explicó que decidió desconectarse porque la cantidad de críticas que recibió fue muy grande. Sin embargo, aseguró que ese mismo rechazo le permitió reconocer que había cometido un error.

"Siempre he sido una mujer que da la cara y que asume las consecuencias de sus actos", expresó.

Más allá de los cuestionamientos públicos, aseguró que la situación también afectó a personas cercanas a ella. Según relató, familiares y personas que quiere fueron atacados a raíz del escándalo.

También, habló del impacto que tuvo el acoso que recibió después de la polémica, pues aseguró que llegó a enterarse de que algunas personas supuestamente estaban ofreciendo dinero para obtener información sobre el lugar donde vivía con la intención de hacerle daño.

"Hubo gente que a través de las redes sociales ofrecía dinero a cambio de mi dirección para irme a lastimar. Me llegaron muchas amenazas", contó.

Ante ese escenario, dijo que sintió miedo y que la situación llegó a afectar seriamente su estado emocional. Incluso comentó que estuvo a punto de tomar antidepresivos debido a la presión que estaba experimentando.

Sin embargo, aseguró que con el paso de los días comenzó a interpretar lo ocurrido de otra manera y consideró que la experiencia terminó obligándola a replantearse varios aspectos de su vida.

En su mensaje, la diputada reconoció que la polémica le dejó una lección y habló de la importancia que ahora concede al perdón.

Consideró que pedir perdón puede ser una muestra de humanidad y que también lo es aprender a perdonar después de atravesar una situación complicada.

Además, recalcó que lo ocurrido representó una oportunidad para fortalecer su carácter, aprender a manejar las consecuencias de sus decisiones y asumir una postura más humilde frente a los errores cometidos.

"Hay una Nayeli antes de todo esto y una Nayeli después de todo esto", afirmó.

La legisladora también reconoció que no sabe qué ocurrirá con su carrera política después de la polémica y de la suspensión de sus derechos partidistas; por lo que aseguró que respetará la decisión que tome Morena y que dejará en manos del partido cualquier determinación relacionada con su situación.

"Lo dejo en manos de Dios. Una de esas tardes en donde estuve fuera de redes sociales y muy destruida y muy asustada, oré. Hacía mucho tiempo que no oraba, y le dije esto a Dios: "Si tu voluntad y mi felicidad es que yo esté fuera del tema político, sácame. Pero si tu voluntad y mi destino y mi felicidad es que esté dentro de, déjame", finalizó.