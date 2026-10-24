EU busca golpe de seguridad con México para presumirlo en elecciones: TNYT

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El gobierno de Donald Trump está presionando a México para que dé un golpe en materia de seguridad que pueda presumir como victoria antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, reporta este sábado el diario estadounidense "The New York Times".

El medio, que cita a funcionarios de Estados Unidos y de México, señala que en las últimas semanas Washington entregó un documento a las autoridades mexicanas en el que propone una vía para que personal de seguridad estadounidense pueda acompañar operaciones contra los cárteles en territorio mexicano. Las fuentes del "Times" señalan que el gobierno norteamericano quiere involucrarse más en la seguridad de México, incluyendo un intercambio más amplio de inteligencia.

En momentos en que las encuestas muestran que los republicanos podrían perder el Congreso ante el enojo ciudadano por los precios de la gasolina y por la inflación, la administración Trump busca con urgencia una victoria pública que mejore su imagen y es por eso que está presionando al gobierno mexicano para que ayude a obtener un logro concreto en materia de seguridad que pueda destacar a tiempo, indica el diario estadounidense.

"Como ha dicho el presidente Trump, y como el gobierno de Estados Unidos ha comunicado repetida y claramente, es inaceptable que organizaciones terroristas extranjeras controlen territorios extensos en todo México, incluida toda la región que limita directamente con Estados Unidos", dijo Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración al "Times". "Estos cárteles libran una campaña implacable de violencia contra Estados Unidos y su pueblo".

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Sin embargo, el medio subraya que el gobierno mexicano ha rechazado las solicitudes de Estados Unidos para llevar a cabo operaciones conjuntas o permitir que se realicen ataques con drones estadounidenses en territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido que una acción así sería una violación a la soberanía y rechaza que el país esté controlado por cárteles, como ha dicho Trump.

En abril, el gobierno del republicano acusó a funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, incluyendo el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, de estar ligados a "Los Chapitos" y protegerlos a cambio de apoyo.

El gobierno mexicano respondió diciendo que si Washington tiene pruebas de ello, las presente.

Según el "Times", el gobierno estadounidense hizo llegar al del México una lista de blancos de seguridad que desea sean detenidos. La administración Sheinbaum ha avanzado en la entrega de muchos de esos objetivos, entre los que destacaba el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fue abatido en una operación mexicana el 22 de febrero de este año.

Sin embargo, después de que la presión había cedido un poco, volvió a aumentar y ahora, en el contexto de las elecciones intermedias de Estados Unidos, se ha disparado, según el "Times", que señala que funcionarios militares estadounidenses han advertido que, si Washington emprende una acción unilateral, podría empeorar mucho la relación con México, que podría optar por romper la cooperación.