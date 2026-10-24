Clima SLP | Se mantienen bajas temperaturas este sábado

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó este sábado que se mantendrán las bajas temperaturas, bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en sierras y la zona Huasteca.

Precisó que una masa de aire frío que acompañó al frente número 2, ayuda a mantener temperaturas frías por la mañana y noche.

Se prevén lluvias en próximos días, principalmente en sierras, zonas Media y Huasteca.

Indicó que se monitorea la tormenta huracán categoría 2 "Vance", al suroeste de Acapulco, mismo que se mantendrá paralelo a las costas de México con dirección cercana a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.