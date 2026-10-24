Clima SLP | Se mantienen bajas temperaturas este sábado
Prevén bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en sierras y la zona Huasteca
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó este sábado que se mantendrán las bajas temperaturas, bancos de niebla y lluvias puntuales, principalmente en sierras y la zona Huasteca.
Precisó que una masa de aire frío que acompañó al frente número 2, ayuda a mantener temperaturas frías por la mañana y noche.
Se prevén lluvias en próximos días, principalmente en sierras, zonas Media y Huasteca.
Indicó que se monitorea la tormenta huracán categoría 2 "Vance", al suroeste de Acapulco, mismo que se mantendrá paralelo a las costas de México con dirección cercana a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Frente número 2 mantiene bajas temperaturas en SLP
El frío se sentirá principalmente en mañanas y noches, dice CEPC
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