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PARÍS (AP) — El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, dijo que había ordenado a los prefectos imponer toques de queda "muy limitados" y "localizados" en las ciudades para evitar más disturbios y saqueos, tras la violencia del fin de semana que tuvo como objetivo, en particular, ayuntamientos, otros edificios públicos y cientos de comercios en todo el país.

Primer ministro francés ordena toques de queda para frenar disturbios

En declaraciones tras una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno, Lecornu dijo que "el sábado, a pesar de escenas de violencia grave y extensos daños materiales, nadie murió, y eso es un milagro", y defendió el trabajo de los agentes de policía frente a grupos violentos de personas.

Lecornu dijo que los detalles de las zonas en las que se impondrá el toque de queda se proporcionarán más tarde el lunes.

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El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, ofreció su renuncia el domingo, pero el presidente, Emmanuel Macron, le pidió que se quedara para responder a las necesidades de la policía en una situación de emergencia.

Renuncia ministro Nuñez rechazada por Macron ante crisis en Francia

Macron rechazó la renuncia de Laurent Nuñez "dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual", informó el lunes la oficina de Macron en un comunicado.

La oficina de Macron indicó que le ordenó a Nuñez "tomar todas las medidas necesarias para garantizar plena transparencia sobre los fallos de planificación y de recopilación de inteligencia que condujeron a la violencia", según el comunicado.

Macron también pidió la introducción de "nuevas tácticas policiales sobre el terreno lo antes posible" para poner fin a los incidentes violentos.

Grupos de personas incendiaron contenedores de basura, bicicletas y otros objetos en las calles y saquearon comercios en París, Lyon, Marsella y otras ciudades la noche del domingo, un día después de que estallara una gran violencia el sábado durante protestas en todo el país contra el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas. Al menos 2.400 personas fueron detenidas en todo el país.

"Presenté mi renuncia porque soy responsable de todo lo que está ocurriendo", declaró Nuñez, en declaraciones a la radio France Inter.

"Ahora, la verdadera cuestión es garantizar que esto no vuelva a suceder. ... Evidentemente, tenemos que ser mejores para anticipar el tipo de movilización que se está desarrollando", afirmó.

Nuñez atribuyó la violencia a "hordas de alborotadores y saqueadores" y a "activistas de extrema izquierda", y reconoció que la estrategia policial debe adaptarse "frente a grupos extremadamente móviles". Las autoridades señalaron que grupos de cientos de personas buscaron enfrentamientos con la policía y atacaron edificios públicos, incluidos ayuntamientos y otras oficinas públicas.

Nuñez reconoció que las autoridades habían "perdido el control" en algunas grandes ciudades el sábado, con cientos de comercios saqueados.

"No se puede mirar a los comerciantes a los ojos cuando cientos de negocios han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control en algunas de estas grandes ciudades. Evidentemente", afirmó Nuñez.

Las llamas envolvieron el edificio decimonónico del ayuntamiento en Limoges, en el centro de Francia, lo que provocó el derrumbe del tejado y casi destruyó el edificio.

En Marsella, el prefecto prohibió cualquier protesta u otra concentración desde el mediodía hasta las 8 de la tarde del lunes.