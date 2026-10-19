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Fotos | Sobrevive trailero a fuerte choque en la Valles-Tampico

La cabina del tractocamión quedó destruida, pero el operador resultó ileso tras el fuerte impacto.

Por Huasteca Hoy

Octubre 19, 2026 09:57 a.m.
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Fotos | Sobrevive trailero a fuerte choque en la Valles-Tampico
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      TAMUÍN.- Un operador de transporte de combustible salvó la vida de manera milagrosa, luego de que el tráiler que conducía se saliera de la carretera y chocara contra un remolque ganadero que se encontraba estacionado. A pesar de que la cabina quedó destrozada, el conductor resultó ileso.

      El aparatoso accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes, sobre la carretera federal Valles-Tampico, en el tramo Tamuín-Ébano, a la altura del rancho Fibracel, cerca de las instalaciones de la empacadora Praderas Huastecas.

      De acuerdo con la información recabada, el conductor manejaba un tractocamión con remolque tipo cisterna, utilizado para el transporte de combustible, y tenía como destino el municipio de Altamira, Tamaulipas.

      Sin embargo, al circular por el mencionado tramo carretero, perdió el control del volante, lo que provocó que abandonara la superficie de rodamiento y terminara impactándose contra un remolque ganadero que estaba estacionado.

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      El fuerte impacto ocasionó severos daños materiales en la parte frontal del tractocamión, cuya cabina quedó prácticamente destruida, por ello inicialmente se temía que el operador hubiera sufrido lesiones de gravedad.

      Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes se encargaron de brindar auxilio y, tras revisar al conductor, confirmaron que no presentaba lesiones.

      Los bomberos permanecieron en el lugar para apoyar en labores de limpieza de la carretera, así como en el abanderamiento del área para evitar otro accidente.

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      Huasteca Hoy

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