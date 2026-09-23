HYBE lanza cine fest 2026 con conciertos en cines de México

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HYBE, la empresa detrás de BTS, anunció el lanzamiento del HYBE CINE FEST 2026, un festival que llevará conciertos, largometrajes exclusivos y videos musicales de 13 artistas a cines de alrededor de 50 países.

Festival k-pop HYBE cine fest 2026 llega a cines

El evento se realizará del 24 al 31 de octubre y contará con seis programas cinematográficos distribuidos en países como México, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, Canadá y Perú. La iniciativa se realiza en colaboración con Trafalgar Releasing, distribuidora especializada en eventos cinematográficos.

BTS y otros artistas de HYBE en cine fest 2026 global

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En México, la experiencia estará disponible en Cinépolis Forum Buenavista, Cinépolis Oasis Coyoacán y Cinépolis Universidad. Se proyectarán conciertos de Seventeen, TXT, ENHYPEN y presentaciones especiales como el HYBE Cheering Party con Le Sserafim, Illit y KATSEYE, que incluirá subtítulos en coreano romanizado y participación del público en coros sincronizados.

El plato fuerte será la transmisión en vivo de la gira mundial ARIRANG de BTS desde Buenos Aires y São Paulo, que se proyectará simultáneamente en salas de varios países. Además, se presentarán giras mundiales de SEVENTEEN, TOMORROW X TOGETHER y ENHYPEN, así como el HYBE Animation Party con videos musicales de múltiples artistas del catálogo.

Algunas salas seleccionadas ofrecerán actividades como espacios para decorar light sticks y zonas para fotografías, además de tiendas temporales con mercancía oficial y juguetes de edición limitada en ciudades como Los Ángeles y París. La venta de boletos iniciará el 30 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.