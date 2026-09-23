Guillermo Ortiz recibe pensión de 300 mil, por 11 años en Banxico

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Durante la conferencia de este miércoles 23 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que ayer se le expuso que extrabajadores del Banco de México mantienen pensiones que cuestan millones de pesos al erario, aún cuando los funcionarios ocuparon cargos por periodos cortos de tiempo.

"(Ernesto Zedillo) trabajó solo nueve años en el Banco de México, solo nueve años y tiene una pensión anual de cerca de un millón 790 mil, Guillermo Ortiz Martínez trabajó 11 años y tiene una pensión mucho mayor, alrededor de 300 mil pesos mensuales. ¿Por qué lo menciono? Porque ellos dijeron que es lo justo. Bueno, cualquier trabajador requiere una cantidad de años para poderse jubilar", consideró.

Sheinbaum Pardo mencionó que las pensiones también se determinan por el puesto jerárquico que ocuparon. A pesar de esto, los montos que reciben exfuncionarios son superiores a lo que recibe un trabajador común, especialmente extrabajadores del Banco de México y de la Suprema Corte.

"La reforma al Poder Judicial no cambió los saberes de los que dejaron en retiro. Les adelanto, a María la buscaron de la Corte porque hay algunos cambios que quieren hacer en el Tribunal de Disciplina y algunas otros temas que viene del propio Poder Judicial, que desean que haya algunos cambios en las leyes, no en la Constitución, pero sí en las leyes", reveló la mandataria.

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En ese sentido, informó que integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscaron a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, para modificar leyes y la operación del Tribunal de Disciplina Judicial. Entre los acuerdos que podrían alcanzar, está la reducción o eliminación de pensiones a ministros en retiro, aunque la mandataria precisó que el gobierno federal "no se va a meter" en esta decisión.

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"Luisa María está trabajando con ellos para que a petición de ellos se pueda presentar alguna iniciativa que modifique algunos temas relacionados con la propia operación del Poder Judicial. Pero nosotros, ya ahí ya no vamos a meter y con el Banco de México tampoco... es importante que se sepa. La Corte podría hacer algunas modificaciones a los ministros. No sé si las vaya a hacer o no, ahí nosotros ya no nos vamos a meter", expresó.

Pensión de AMLO ronda los 30 mil pesos mensuales; Sheinbaum prevé retiro de 35 mil pesos

En ese sentido, aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recibe una pensión de 30 mil pesos por parte del ISSSTE y estima que en su caso, recibirá 35 mil pesos mensuales por las décadas de trabajo que acumula, las cuales empezaron desde 1983 como profesora adjunta en la Facultad de Física.

"Son 35 mil mensuales. También lo gasto (mi salario) también tengo gastos. (...) Y yo aquí tengo mis propios gastos también. No crean que todo lo paga aquí. No, de mi sueldo también hay gastos. Vamos a ver, y en todo caso, porque hay mucha gente que ha trabajado en el Banco de México, que también tiene pensiones importantes, pero ahí no es nuestro interés meternos en ese tema. Pero sí es importante que se conozca, ya en todo caso ya veremos si se requiere", explicó.

Ayer martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se revisarán las pensiones que reciben exgobernadores y otros exfuncionarios del Banco de México (Banxico), luego de ser cuestionada sobre las remuneraciones vitalicias que reciben algunos de sus antiguos directivos.

Esta mañana, se le expuso que 43 ministros en retiro reciben un monto de 80 millones de pesos anuales. En el caso concreto de Diego Valadés, quien fue ministro por siete meses, se reveló que recibe 216 mil pesos de forma mensual, mientras que otros ministros en retiro como Norma Piña y Javier Laynez, reciben hasta 300 mil pesos mensuales.