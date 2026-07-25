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Seguridad

Instructor de tenis enfrenta cargos por abuso sexual

La víctima es una adolescente de 13 años, informó la FGE

Por Redacción

Julio 25, 2026 12:14 p.m.
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Instructor de tenis enfrenta cargos por abuso sexual
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado en concurso real homogéneo, en agravio de una adolescente.

      Lo anterior, luego de que el imputado presuntamente cometió actos de índole sexual contra una víctima de 13 años de edad en distintos puntos de la capital, tras ganarse su confianza al desempeñarse como su instructor de tenis

      Durante la audiencia correspondiente, agentes fiscales presentaron los datos de prueba suficientes para que un Juez de Control determinara vincular a proceso al señalado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

      La autoridad judicial también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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