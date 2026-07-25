¿Tu equipaje se extravió en un vuelo?; esto marca la Profeco

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- La pérdida o avería del equipaje durante un viaje aéreo puede generar una compensación económica para los pasajeros, de acuerdo con la información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Profeco y la indemnización por equipaje extraviado

¿Qué puede hacer Profeco si tu maleta se extravió?

Cuando una aerolínea extravía, destruye o daña el equipaje de mano, el pasajero tiene derecho a una indemnización de 6 mil 759 pesos, equivalente a 80 UMA. En el caso del equipaje documentado, la compensación por pérdida o avería asciende a 12 mil 673 pesos, correspondiente a 150 UMA.

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Para evitar problemas al documentar maletas, Profeco señala que cada pieza de equipaje debe contar con un talón que incluya la información establecida por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. Este comprobante debe tener dos partes: una entregada al pasajero y otra colocada en la maleta.

Límites y condiciones para equipaje en vuelos nacionales

En vuelos nacionales, los pasajeros pueden documentar sin costo entre 15 y 25 kilogramos de equipaje, dependiendo de la capacidad de la aeronave. Además, tienen derecho a llevar hasta dos piezas de equipaje de mano que en conjunto no superen los 10 kilogramos, siempre que sus dimensiones no sean mayores a 55 centímetros de largo, 40 de ancho y 25 de alto.

Si el equipaje excede los límites establecidos, la aerolínea puede solicitar un pago adicional, siempre sujeto a la disponibilidad de espacio en la aeronave. También puede ofrecer tarifas preferenciales a quienes decidan viajar sin equipaje.

En el caso de vuelos internacionales, la documentación del equipaje queda sujeta al tratado internacional que corresponda.

Profeco recordó a los usuarios que cuenta con módulos de atención para brindar apoyo a los pasajeros. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los módulos operan de lunes a domingo de 07:30 a 20:30 horas y días festivos de 08:00 a 20:00 horas.

Los consumidores también pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor al 55 6887 22 o al 01 800 468 8722.