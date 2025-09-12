Rechazan políticas de gobierno en Ecuador

GUAYAQUIL, Ecuador.- En medio de incidentes con la fuerza pública, sindicalistas, indígenas y organizaciones sociales se movilizaron la tarde del jueves en varias ciudades de Ecuador en rechazo a las políticas del gobierno de Daniel Noboa, quien más temprano encabezó una multitudinaria manifestación por la paz y la justicia en la ciudad de Guayaquil , una de las más violentas de Ecuador.

Noboa, un político millonario que cumple su segundo mandato desde mayo , ha puesto en marcha una política económica que ha generado millas de despidos, mientras busca una reclasificación de los salarios de los empleados estatales. Su discurso se centra en la lucha contra el crimen organizado que asedia al país andino.

“Sin salud el pueblo muere” y “No al trabajo por horas” eran algunas de las consignas que se leían en las pancartas que portaban los manifestantes de la marcha antigubernamental que copó algunas cuadras en Quito. Los asistentes avanzaban hacia el centro histórico coreando “Fuera Noboa, fuera”.

Al llegar a una plaza popular en la que pretendían congregarse, los manifestantes fueron dispersados por policías motorizados y se originó un cruce de palos, piedras y bombas lacrimógenas que finalmente desalojó la zona. El incidente terminó anticipadamente con la manifestación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento no existen informes de lesionados o detenidos, dijo la oficina de prensa de la policía a The Associated Press.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular que aglutina a decenas de gremios, aseveró ante la prensa que “la lucha social crece frente al abandono a la educación y la salud”, mientras el gobierno “responde al FMI (Fondo Monetario Internacional)”, en alusión a los últimos acuerdos del gobierno con el organismo .

Las movilizaciones también se desarrollaron en otros puntos del país. En la ciudad amazónica de Zamora se produjeron incidentes entre manifestantes y policías que hasta el momento no arrojaron heridos, mientras en Azogues, en el centro andino, varios ciudadanos reprocharon que “la educación agoniza”.

Las marchas de oposición lucieron reducidas frente a la que Noboa lideró más temprano en la ciudad portuaria, donde afirmó ante millas de manifestantes que buscaba “levantar nuestra voz para exigir en las urnas cuál es la dirección de este país”, en alusión a un referendo que promueve y espera lograr a finales de año.

“Seguiremos caminando por el cambio del Ecuador”, añadió el mandatario.