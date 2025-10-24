Reciben a agentes de CBP con airada manifestación

San Francisco, Cal.- Agentes federales de inmigración fueron recibidos con protestas el jueves en el Área de la Bahía de San Francisco mientras se dirigían a una isla artificial de propiedad gubernamental de un siglo de antigüedad que alberga una base de la Guardia Costera de EU.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzaron a llegar a la Isla de la Guardia Costera para apoyar los esfuerzos federales contra la inmigración ilegal. La Guardia Costera forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, junto con el CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un comunicado proporcionado a los medios de comunicación por la Guardia Costera afirmó que “a través de un enfoque integral del gobierno, estamos aprovechando nuestras autoridades y capacidades únicas para detectar, disuadir e interceptar a extranjeros ilegales, narco-terroristas e individuos con intenciones de terrorismo u otras actividades hostiles antes de que lleguen a nuestra frontera”.

El presidente Donald Trump anunció el jueves el retiro de un plan para mandar más agentes federales a San Francisco después de hablar con el alcalde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Isla de la Guardia Costera es una isla artificial de 67 acres formada en 1913 en el Estuario de Oakland entre Oakland y Alameda. Es de propiedad federal, no permite visitantes del público en general sin escolta o identificación gubernamental específica, y ha sido el hogar de la base actual, Base Alameda, desde 2012.

Según un documento oficial de 2016, la Isla de la Guardia Costera emplea a más de 1,200 personas durante la jornada laboral, incluidos militares en servicio activo, reservistas, civiles, contratistas y personal ocasional.