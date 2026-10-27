Reportan sismo de 5.6 en Panamá
El movimiento ocurrió a las 10:26, hora local
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Un sismo de magnitud preliminar 5.6 se registró la mañana de este martes en el noreste de Panamá, reportaron autoridades del país.
De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá el movimiento ocurrió a las 10:26, hora local, a 20 kilómetros (km) al noreste de Coiba.
Apenas a inicios de este mes, un fuerte terremoto de 7.7 sacudió a ese país centroamericano.
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