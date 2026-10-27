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Reportan sismo de 5.6 en Panamá

El movimiento ocurrió a las 10:26, hora local

Por El Universal

Octubre 27, 2026 11:19 a.m.
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Reportan sismo de 5.6 en Panamá
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      Un sismo de magnitud preliminar 5.6 se registró la mañana de este martes en el noreste de Panamá, reportaron autoridades del país.
      De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá el movimiento ocurrió a las 10:26, hora local, a 20 kilómetros (km) al noreste de Coiba.
      Apenas a inicios de este mes, un fuerte terremoto de 7.7 sacudió a ese país centroamericano.

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