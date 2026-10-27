Accidente en carretera 57 deja dos muertos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dos personas que viajaban en motocicleta perdieron la vida en accidente en la carretera 57 (México-SLP).

Los hechos se registraron después de las 21:00 horas del lunes, a la altura del kilómetro 159 y entrada a la comunidad de Los Arbolitos, en Santa María del Río, con dirección a San Luis Potosí.

En la zona chocaron los pasajeros de la motocicleta, aparentemente por alcance, con un tractocamión. Al sitio arribaron paramédicos quienes al valorar a las personas encontraron a un hombre y a una mujer sin signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área. Posteriormente, la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con las diligencias correspondientes.