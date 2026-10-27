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Accidente en carretera 57 deja dos muertos

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta

Por Redacción

Octubre 27, 2026 10:32 a.m.
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Accidente en carretera 57 deja dos muertos
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      Dos personas que viajaban en motocicleta perdieron la vida en accidente en la carretera 57 (México-SLP).

      Los hechos se registraron después de las 21:00 horas del lunes, a la altura del kilómetro 159 y entrada a la comunidad de Los Arbolitos, en Santa María del Río, con dirección a San Luis Potosí.

      En la zona chocaron los pasajeros de la motocicleta, aparentemente por alcance, con un tractocamión. Al sitio arribaron paramédicos quienes al valorar a las personas encontraron a un hombre y a una mujer sin signos vitales. 

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      Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área. Posteriormente, la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con las diligencias correspondientes.

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