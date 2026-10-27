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Pide Sheinbaum auditoría a gestión de Taddei y anteriores

Lo importante es transparentar el uso de los recursos públicos y determinar si existen irregularidades, señaló

Por El Universal

Octubre 27, 2026 10:44 a.m.
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Claudia Sheinbaum Pardo/El Universal

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      La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar todos los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto los de la gestión de Guadalupe Taddei como los de periodos anteriores, para transparentar el uso de los recursos públicos y determinar si existen responsabilidades por posibles irregularidades.

      Durante su conferencia matutina, la mandataria federal pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar todos los señalamientos relacionados con el organismo electoral, sin limitarse al último año.

      También llamó al Órgano Interno de Control (OIC) del INE a entregar toda la información que tenga sobre los casos bajo revisión.

      "Lo importante, desde mi punto de vista, es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No solo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido", afirmó desde Palacio Nacional.

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      La Presidenta Sheinbaum Pardo respondió a los cuestionamientos de una reportera sobre la eficacia del Órgano Interno de Control del Instituto, luego de que se expusieran tres investigaciones del periodo de Lorenzo Córdova por uso indebido de recursos en encuestas, desvío de equipo del padrón y fallas en una consulta popular, señalando que la decisión de mantener o cambiar al titular de dicha instancia corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados.

      Entre los casos mencionados por la reportera estuvo el expediente 138-2022 por el presunto mal uso de fondos públicos en la elaboración de encuestas, un caso en el que se vincula al exconsejero presidente Lorenzo Córdova y a quien fuera su coordinador de Comunicación Social, Rubén Álvarez Mendiola.

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