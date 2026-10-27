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Hallan toneladas de precursores químicos en laboratorios de Durango

El operativo conjunto involucró a Semar, SSPC y FGR para frenar la producción de drogas sintéticas

Por El Universal

Octubre 27, 2026 11:08 a.m.
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Hallan toneladas de precursores químicos en laboratorios de Durango
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      Fuerzas federales de México desmantelaron dos laboratorios clandestinos e incautaron alrededor de 1,5 toneladas de metanfetamina y 3.000 litros de esta misma sustancia en estado líquido en el norteño estado de Durango, informaron este martes fuentes oficiales.

      La operación se efectuó en las inmediaciones del poblado El Destierro, dentro del municipio de Topia, mediante un despliegue coordinado entre miembros de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

      En la primera instalación intervenida, el personal aseguró 3.000 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos para su fabricación como 12.000 litros de ácido clorhídrico, 2.500 litros de ácido sulfúrico, 1.100 kilogramos de cianuro y 1.000 kilogramos de sosa cáustica, junto a nueve reactores y destiladores industriales.

      En el segundo laboratorio se decomisaron una tonelada de metanfetamina y 500 kilogramos de la droga en pasta, así como miles de litros de sustancias como acetona, tolueno y cargamentos de aluminio y ácido tartárico empleados en la síntesis del narcótico.

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      De acuerdo con el informe de las dependencias de seguridad, las sustancias, reactores y equipos hallados en ambos sitios fueron destruidos e inhabilitados en el lugar para impedir su reutilización, con una afectación económica conjunta al crimen organizado calculada en más de 548 millones de pesos (unos 29 millones de dólares).

      El municipio de Topia se localiza en la región serrana del llamado 'Triángulo Dorado', zona limítrofe entre Durango, Sinaloa y Chihuahua caracterizada por su compleja orografía e históricamente utilizada por carteles del narcotráfico para la fabricación de estupefacientes y la instalación de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.

      Este operativo se suma a las recientes incursiones federales en el norte del país, en un momento marcado por la presión de Washington para frenar la entrada de drogas sintéticas a su territorio y la insistencia de México en detener el contrabando de armas estadounidenses que abastece a los carteles.

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