Salvan a migrantes tras incendio de barco en aguas francesas

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Equipos franceses y británicos rescataron a 157 migrantes que intentaban cruzar el Canal de la Mancha después de que el motor de su embarcación se incendiara, informaron las autoridades marítimas francesas.

La prefectura marítima del Canal de la Mancha y del Mar del Norte indicó en un comunicado que el motor se incendió el martes por la mañana, cuando la embarcación aún se encontraba en la zona francesa de búsqueda y rescate cerca de aguas británicas, y que rápidamente empezó a deshacerse. Las autoridades francesas desplegaron dos barcos de rescate, un helicóptero de la Marina y personal médico. También respondieron la agencia británica de rescate marítimo, Royal National Lifeboat Institution, y su cuerpo de seguridad de fronteras, Border Force.

La operación de rescate puso a salvo a 157 personas, 103 rescatadas por embarcaciones francesas y 54 por embarcaciones británicas. Todas debían desembarcar en el puerto de Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia, para una evaluación médica y asistencia.

La embarcación había zarpado inicialmente el lunes desde las costas de Normandía y estaba siendo vigilada por barcos de rescate franceses. Durante la noche, cinco personas a bordo necesitaron ayuda y fueron llevadas a tierra en Boulogne-sur-Mer, mientras que los pasajeros restantes rechazaron la ayuda de los rescatistas franceses, según el comunicado.

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Las autoridades marítimas francesas señalaron que los migrantes que intentan el cruce en embarcaciones improvisadas y sobrecargadas a menudo rechazan el rescate a menos que se enfrenten a un peligro inmediato. Los rescatistas no obligan a las personas a bajar de las embarcaciones debido al riesgo de vuelco, lo que pondría en peligro la vida de la gente, añadió el comunicado.

Cuatro personas murieron la semana pasada en dos intentos separados de cruzar el canal en pequeñas embarcaciones.

A principios de este año, los gobiernos de Reino Unido y de Francia firmaron un nuevo acuerdo de varios millones de euros destinado a reducir el número de migrantes que cruzan el canal en pequeñas embarcaciones, con un aumento de las patrullas policiales y una vigilancia reforzada en el norte de Francia.

El plan incluye el despliegue de nuevas tecnologías destinadas a reducir las salidas de las "embarcaciones taxi", el término que usan las autoridades para referirse a pequeñas embarcaciones motorizadas, por lo general hinchables, que los traficantes utilizan para recoger migrantes a lo largo de extensos tramos de la costa del norte de Francia.